Skriniar: “A Firenze sfida complicata, dobbiamo restare primi in classifica”

Milan Skriniar ha parlato ad fcinternews.it, queste le sue dichiarazioni:

Contro il Barcellona abbiamo fatto una buona gara, anche dal punto di vista tattico e sull’aspetto fisico. Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol. Noi siamo uniti anche fuori dal campo, cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno. Questa sconfitta non ci deve fermare. La Fiorentina? Adesso dobbiamo pensare a lavorare per la gara di domenica: una sfida difficile, ma che bisogna vincere per restare primi in classifica.