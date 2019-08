Sindaco Napoli: “Serata piena di emozioni. Fiorentina carica, ma alla lunga…”

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato ai microfoni di Radio Marte tornando sulla partita di sabato sera: “È stata una serata ricca di emozioni con una grande vittoria, per la nostra squadra non poteva iniziare meglio il campionato. Possiamo essere molto soddisfatti della prestazione degli azzurri. Mi ha convinto molto la reazione della squadra, si vede che è una squadra già pronta e matura. La Fiorentina è entrata molto carica in campo, poi alla lunga è venuta fuori una grande squadra. Ho avuto una grande sensazione, non era facile vincere”.