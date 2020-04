L’ex attaccante viola Giovanni Simeone ha concesso una lunga intervista a TNT. Questo il passaggio sul suo futuro: “River? Adesso voglio restare il più possibile in Europa. Qui sto bene e sono felice, anche se tornare un giorno al River sarebbe bellissimo. E’ difficile viver quello che ho vissuto da ragazzo, pur non giocando, in un club così. Immagino come sarebbe da giocatore, mi piacerebbe tornare. Ora sono felice qui ma poi vedremo”.