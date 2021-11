Simeone: “Niente convocazione in Nazionale? Lavoro ogni giorno per tornarci”

L'ex centravanti della Fiorentina, reduce da un ottimo momento, per il momento non viene preso in considerazione da Scaloni

Nonostante i sette gol messi a segno nel mese di ottobre, Giovanni Simeone per il momento non ritorna in Nazionale. La chiamata del c.t. albiceleste Lionel Scaloni, infatti, non è arrivata ma il Cholito l'ha presa comunque bene: "Sapevo che non sarei stato convocato visto che non mi era arrivata alcuna comunicazione dalla Federazione - ha spiegato a TyC Sports - e proprio per questo lavoro giorno per giorno per tornare in Nazionale. L'obiettivo innanzitutto è fare bene col Verona per poi riuscire ad indossare di nuovo la maglia dell'Argentina. Ci sono momenti belli e momenti brutti durante una stagione, i due gol alla Juve per me sono già il passato".