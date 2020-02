Si ferma Saponara, problemi fisici per il Viola in prestito

Come si legge su pianetalecce.it, Riccardo Saponara ha accusato alcuni problemi fisici. Il trequartista classe 91′, di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Lecce, sta vivendo un ottimo momento di forma agli ordini di mister Liverani. Il suo apporto nella recente vittoria esterna contro il Napoli è stato fondamentale. Il Lecce è in ansia, un problema di natura muscolare lo terrà lontano dal campo per un pò.

