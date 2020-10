Shock Toni: “Rapinato da malviventi armati, un trauma”

Luca Toni, ex bomber della Fiorentina, ha raccontato su Instagram un fatto personale molto delicato. Secondo quanto ha raccontato sul suo profilo Instagram, infatti, l’attaccante insieme alla famiglia è stato vittima di una rapina in casa per mano di due aggressori armati. Queste le sue parole:

“Siccome sta circolando la notizia , volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi. La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene ,non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento.Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma sopratutto affettivi.A seguito della rapina sono intervenute le forze dell ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via;la vigilanza non si è accorta di nulla.Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento.grazie a tutti”