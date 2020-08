Sembrava ad un passo dalla Fiorentina, ma poi qualcosa è cambiato. Mohamed Fares, molto probabilmente, non vestirà la maglia viola. Come scrive, infatti, La Gazzetta dello Sport, è in dirittura d’arrivo la trattativa tra Spal e Lazio. Il club emiliano sta per accontentare il terzino sinistro che ha già detto sì a Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste.