Sfide salvezza: Ballardini è un amuleto per il Genoa

La Gazzetta dello Sport sottolinea la tradizione favorevole di Ballardini, tecnico del Genoa, nelle sfide per la salvezza. Sabato il Grifone affronterà la Fiorentina, poi Benevento, Spezia e, a maggio, Bologna e Cagliari.

Il Genoa – si legge – conosce lo spartiacque a memoria perché nelle ultime due stagioni il finale del campionato si è rivelato decisivo per blindare la salvezza. Percorso netto senza sconfitte in una quindicina di appuntamenti senza appello, a cominciare dalla stagione 201o-11 e proseguendo nel girone di ritorno della stagione 2012-13 e del 2017-18. Letto a posteriori è stato fondamentale il successo esterno contro lo Spezia prima di Natale, quando Ballerini era tornato a Genova da appena 48 ore. Era un Genoa in fondo alla classifica e col morale a terra, ma lui riuscì subito a dare un segnale importante contro un avversario della stessa fascia. A cui, poi, hanno fatto seguito le vittorie pesanti contro Bologna, Cagliari, Crotone e Parma.