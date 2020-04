“Serve pazienza. Un terzo delle squadre dilettantistiche non si iscriverà ai campionati”

Il giornalista Matteo Marani si è collegato in diretta con A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Credo serva pazienza, è uno sforzo titanico per tutti ma questo è un paese fragile. Mi colpisce moltissimo il silenzio assoluto di Juventus e Inter, è un messaggio forte. Il problema è anche dei medici, perché se viene constatata una malattia sul lavoro allora si va nel penale; e poi ci sono mesi di ritiro, qualcosa di difficilmente gestibile. Chi si può riprendere la responsabilità di altri focolai tra i giocatori? E le riforme? Non siamo stati in grado di farne prima dell’emergenza, non vedo come potremo dopo… Avremo seimila società dilettantistiche su diciottomila che non si iscriveranno l’anno prossimo, serve una svolta a livello politico, una politica per il calcio che in questi anni è stato massacrato dalla forbice tra Serie A e serie minori. Il massimo campionato ha due miliardi e mezzo di debiti, l’urto non verrà retto.”