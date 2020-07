Serie C, la finale playoff sarà una sfida tra nobili decadute. Eliminata l’ultima toscana

Sarà una tra Reggio Audace e Bari a conquistare l’ultimo posto disponibile nella prossima Serie B. Emiliani e pugliesi si sfideranno mercoledì 22 luglio al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella finale dei playoff di Serie C. La squadra di Alvini, nata sulle ceneri della vecchia Reggiana, ha battuto per 2-1 il Novara. L’undici di Vivarini, invece, ai tempi supplementari ha piegato con lo stesso risultato la Carrarese. In caso di parità al termine dei novanta minuti verranno disputati supplementari ed eventualmente i calci di rigore per conoscere la squadra che raggiungerà Monza, Vicenza e Reggina tra i cadetti.