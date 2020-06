Serie B – Venezia, salta la sfida col Pordenone. Il club: “non ci sono le condizioni minime”

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Venezia ha comunicato che non partirà per Trieste, dove domani sera avrebbe dovuto affrontare il Pordenone perché ha spiegato il club: “non sussistono le condizioni minime per poter disputare la partita”. Negli scorsi giorni all’interno della squadra lagunare era stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 e come spiegato nel comunicato la comunicazione della Lega di Serie B per il cosiddetto protocollo soft è giunta solamente nella tarda mattinata odierna. Quindi la società si è messa in contatto con l’ASL al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie per scendere in campo, così come previsto dalla normativa del Ministero della Salute. Tuttavia, l’ASL ha richiesto di fare il tampone a tutta la squadra proprio nella giornata della gara, secondo quanto richiesto dal nuovo protocollo. A riportarlo è Sky Sport.