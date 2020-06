Serie B, terremoto in casa Livorno: Spinelli non rinnova i contratti in scadenza oggi

Terremoto di calciomercato a Livorno. Aldo Spinelli – scrive gianlucadimarzio.com – ha infatti deciso di prendere una scelta drastica, vista la posizione in classifica ormai quasi del tutto compromessa. Con la retrocessione molto vicina, il presidente ha infatti deciso di non rinnovare i contratti in scadenza al 30 giugno a nessuno. Se ne andranno via in tanti: resteranno solo i giocatori con contratti pluriennali (Bogdan, Di Gennaro, Agazzi, Porcino, Marsura, Murilo, Braken e Mazzeo) o quelli in prestito ma con diritto di riscatto.

Tutti gli altri, dai prestiti semplici ai giocatori in scadenza, non resteranno. Filippini dovrà quindi lavorare con una rosa di prima squadra molto ristretta, puntando più sui giovani. Un anno davvero difficilissimo per il Livorno, viste anche le vicissitudini sulla compravendita della società.