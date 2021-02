Serie B, malore in campo per un giocatore della Salernitana

Momenti di paura e tensione allo stadio Del Duca, dove durante Ascoli-Salernitana, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di B. Il centrocampista dei campani Patryk Dziczek, quando il cronometro segnava l’86’ è caduto al suolo, e l’episodio ha costretto l’arbitro ad interrompere la gara chiamando in maniera repentina i soccorsi. Successivamente, i compagni hanno spiegato al direttore di gara come non sia la prima volta che accade una cosa del genere al polacco: dopo 10 minuti surreali Dziczek ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La gara è poi proseguita e ha visto la vittoria della Salernitana per 2-0. Come riporta Tuttomercatoweb.com si tratterebbe della seconda volta che accade una cosa del genere: il nazionale polacco soffre di epilessia.

