Serie B, il viola Maleh a segno: Venezia in semifinale playoff

Il giovane centrocampista decisivo contro il Chievo questa sera

Tra i migliori in campo ed ancora una volta decisivo: il viola in prestito Youssef Maleh continua la sua ottima stagione personale anche nei playoff con la maglia del Venezia. La cadetteria, infatti, è giunta alle gare decisive per stabilire l'ultima squadra che farà il grande salto in Serie A, dopo Empoli e Salernitana.