Serie B: il Cosenza vince con Baez ma è polemica per il gol non assegnato all’Empoli

Siamo all’84’ di Cosenza-Empoli, match valido per la 18a giornata di Serie B; i padroni di casa conducono grazie al gol di Baez, un nome che i tifosi della Fiorentina più attenti ricorderanno senza dubbio, ma a far notizia non è la marcatura dell’ex viola, bensì una clamorosa svista arbitrale. Il tiro di Ricci batte il portiere, tocca la traversa e rimbalza mezzo metro oltre la linea, eppure nessuno segnala all’arbitro Pezzuto che il gol è da convalidare. Il Cosenza strappa la vittoria, l’Empoli può solo recriminare. Ecco il tweet dei toscani in merito:

Foto da Gazzetta.it