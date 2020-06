Come riporta Sky Sport, sarebbe in arrivo la svolta salva-campionato: è ormai ad un passo l’ok del Comitato Tecnico Scientifico alla riduzione della quarantena da 14 a 4 giorni in caso di positività di un giocatore. Due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri componenti della squadra permetterebbero ad un club di tornare subito in campo.

