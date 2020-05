Serie A, slitta la deadline per finire il campionato

Emergono ulteriori dettagli dal Consiglio della Figc di oggi (che ha deliberato la volontà di concludere i campionati di Serie A, Serie B e anche Serie C). Il termine ultimo della stagione 2019/2020 è stato indicato nel 31 agosto (con l’inizio della prossima stagione fissato l’1 settembre), anche se i tornei dovranno essere conclusi entro il 20 agosto. Il tutto in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo, che arriverà il 28 maggio, come annunciato dal ministro Spadafora.