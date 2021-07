Serie A, riunione a Milano: alcuni club tentano il “golpe”?

La clamorosa indiscrezione lanciata da Calcio e Finanza: alcuni club vogliono azzerare i vertici della Serie A

Dovrebbe andare in scena in serata a Milano una riunione importante tra alcuni club di Serie A. All'ordine del giorno non solo il ritorno dei tifosi allo stadio, ma anche un tentativo di azzerare la governance della Lega Serie A. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, infatti, l'incontro è stato convocato dal patron del Genoa Enrico Preziosi e dovrebbero partecipare, tra gli altri, Sampdoria, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese e Verona, anche se è possibile poi intervengano anche altre società. La volontà sarebbe quella di far decadere sia il presidente di Lega Paolo Dal Pino che l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Un obiettivo molto complicato, anche se i club più battaglieri ci proveranno.