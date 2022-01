Serie A ‘protocollo fantasma’: Udinese fa ricorso, giovedì nuova assemblea

Nell’ultimo turno di Serie A troppe anomalie. L'Udinese chiede di rigiocare con l'Atalanta. Cairo: "Ciò che ho visto non è ragionevole"

Cagliari-Bologna di oggi pomeriggio concluderà questa seconda giornata di ritorno. Una giornata che in un primo tempo prevedeva dei rinvii e che poi, tra ricorsi al Tar e nuovo protocollo della Lega Serie A , è stata portata a termine. A che prezzo? - si chiede Gazzetta.it. Abbiamo visto scendere in campo formazioni senza molti titolari, rimaneggiate tatticamente e tecnicamente, con la presenza di giovanissimi che non si erano nemmeno mai affacciati in prima squadra, ma anche alcuni club che hanno avuto pochissimo tempo per preparare gli incontri.

Ieri l’Udinese ha comunicato di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese- Atalanta. Gara persa 6-2 dai bianconeri. Il club ha pure reso noto che dai test molecolari effettuati ieri mattina è risultato positivo "un giocatore che ha preso parte alla gara contro l’Atalanta". Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo è intervenuto sul tema: "Vedere partite che finiscono tanto a poco perché chi perde non ha giocatori o non si è allenato per giorni non è una bella cosa. Il protocollo che ha fatto il Consiglio di Lega, anche abbastanza velocemente, a mio avviso può essere cambiato. Non mi è sembrato molto ragionevole". Di tutto questo si discuterà di certo nell’Assemblea di Lega convocata ieri per giovedì e che vede tra i punti all’ordine del giorno proprio l’emergenza Covid.