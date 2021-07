Serie A, Per la stagione 2021/22 rimangono le 5 sostituzioni

La FIGC ha dato l'ok definitivo per la conferma delle 5 sostituzioni durante la stagione 2021/22. Anche la situazione cambi rimane invariata.

Sulla scia di quanto accaduto da oltre un anno, in Serie A e Coppa Italia , le squadre potranno usufruire delle cinque sostituzioni durante la stagione 2021/2022.

La FIGC ha dato l'ok definitivo per confermare questo provvedimento adottato subito dopo il lockdown nel 2020: da allora si è sempre scelto di proseguire su questa strada, complice l'emendamento temporaneo concesso dall'IFAB e valido fino al 31 dicembre 2022.

Infine restano tre gli slot in cui sarà possibile effettuare le sostituzioni, mentre quello dell'intervallo tra primo e secondo tempo continuerà a non essere conteggiato. In Coppa Italia si potrà utilizzare uno slot aggiuntivo qualora il match si prolunghi ai tempi supplementari.