Serie A negli States durante il Mondiale 2022? La Lega progetta un nuovo torneo

L'idea è quella di portare le 20 squadre del massimo campionato italiano negli Stati Uniti per venti giorni

Ottenere nuovi profitti e non far perdere la condizione fisica durante la sosta per il Mondiale in Qatar. L'idea della Lega Serie A nasce proprio da questa duplice esigenza ed è un progetto che sta prendendo corpo proprio in questi giorni, anticipato da tuttomercatoweb.com: l'obiettivo è organizzare un mini-torneo con tutte le venti squadre del massimo campionato professionistico nostrano, dalla durata di venti giorni e da disputare negli Stati Uniti, proprio durante la Coppa del Mondo che si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre. I vertici istituzionali, tra cui l'a.d. della Lega Luigi De Siervo, stanno lavorando da settimane a questo scopo, cercando di trovare gli sponsor giusti, dopo aver capito che l'interesse negli States ci sarebbe per un evento del genere. In questo modo potrebbero essere generati nuovi interessi e guadagni per il calcio italiano, ed allo stesso tempo i giocatori che non saranno impegnati al Mondiale continuerebbero comunque a giocare non perdendo il ritmo partita durante la stagione.