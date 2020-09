Dopo la positività al Coronavirus di Mattia Perin, la Lega Serie A ha deciso di posticipare la partita di domani tra Napoli e Genoa alle 18 (da calendario era programmata alle 15, sempre di domani). La squadra ligure è infatti in attesa dei risultati dei tamponi di tutto il gruppo squadra e per questo ha dovuto rinviare la partenza per Napoli prevista per le 16:30 di oggi.