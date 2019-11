Serie A LIVE – Lecce-Cagliari, sopralluogo in corso al Via del Mare. Incognita maltempo

Situazione non semplice al Via del Mare. Da tutta la giornata piove sul capoluogo salentino, e il terreno di gioco a pochi minuti dal match sembra sempre più allentato. In corso il sopralluogo tra arbitro e capitani, con la palla che in alcune zone del campo non rimbalza in modo regolare. C’è l’ipotesi rinvio? A pochi minuti dal match resta l’incognita.

LECCE: (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Rolando Maran.