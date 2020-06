Serie A in chiaro, l’Antitrust dice no. Gli highlights…

Niente Serie A in chiaro. Nonostante la battaglia portata avanti per settimane, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, deve arrendersi. Come riporta il Corriere della Sera, l’Antitrust ha infatti informato la Lega di Serie A in merito all’impossibilità di trasmettere in chiaro due sfide di questo week-end. Secondo l’Autorità garante della concorrenza, infatti, i contratti con i broadcaster – che si basano sulla Legge Melandri – non permettono la trasmissione.

Spazio, dunque, solo agli highlights. Confermate le riduzioni dell’embargo, che permetteranno le sintesi delle partite tutti i giorni su Rai 2 al termine del telegiornale (dalle 21.30). Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, inizialmente previste in chiaro, restano quindi sui canali pay, in onda rispettivamente su Dazn e Sky. Notizia riassunta da calciomercato.com.