“Vista l’eccezionalità del momento potremmo valutare di aprire una finestra in chiaro, se si creassero i presupposti con la Lega Calcio”. Il virgolettato è attribuito a Marzio Perrelli, alla guida di Sky Sport. L’emittente satellitare sembra sia davvero disposta a valutare l’ipotesi, in primis per consentire la visione in chiaro del match scudetto tra Juventus ed Inter. Non finisce qui però, perché questa dichiarazione di intenti ha avuto come conseguenza il coinvolgimento nella partita di Rai e Mediaset. Sky, infatti, non possiede l’esclusiva per i diritti in chiaro delle partite e questo fà sì che anche le altre emittenti possano concorrere alla trasmissione in chiaro, in base alla legge Melandri. Da qui l’idea della tv di stato di trasmettere, sul canale a più ampia diffusione, tutte le partite a porte chiuse del prossimo turno, compresa Udinese-Fiorentina. Il vero ostacolo, più che il conflitto tra televisioni, è l’assenza di un decreto specifico del governo in materia. L’unico provvedimento che possa dare il semaforo verde alle ipotesi ventilate. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

Si muove anche il CODACONS