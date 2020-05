Serie A, i club rifiutano i playoff. Incertezze anche sulla Coppa Italia

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione della Coppa Italia continua ad essere problematica. Le polemiche tra club e Federazione non si placano. L’Ad dell’Inter Marotta è molto irritato per le scelte di calendario che a suo dire hanno penalizzato in più occasioni i nerazzurri. Nei prossimi giorni sono attese novità in merito. Per quanto riguarda la Serie A, lunedì 8 giugno verrà convocato un consiglio federale fondamentale. Nell’occasione dovranno essere ufficializzati i piani alternativi, nel caso in cui si andasse incontro ad un nuovo stop del campionato. Gravina insiste sull’ipotesi play-off e play-out, mentre i club della Serie A intendono fare muro. L’opzione di cambiare format in corsa piace a pochi.