Serie A – Giudice Sportivo: sanzionati Brescia (cori razzisti), Koulibaly e Reina

Multa e due giornate di squalifica per Kalidou Koulibaly, ma il giudice sportivo non ci è andato leggero anche con Pepe Reina, espulso dalla panchina nel finale di Torino-Milan di ieri sera. Per il secondo portiere rossonero multa e una giornata di squalifica, fermato per un turno anche il difensore blucerchiato Jeison Murillo (espulso durante Fiorentina-Sampdoria). Multe per Brescia, Lecce e Roma. Alla società lombarda anche un avvertimento per cori razzisti: CLICCA QUI PER TUTTE LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO