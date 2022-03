Serie A – Dazn apre a Sky per il prossimo campionato?

In vista della prossima stagione Dazn e Sky starebbero lavorando ad un accordo per i diritti alla trasmissione della Serie A

Dazne Skystarebbero lavorando ad un accordo per i diritti alla trasmissione della Serie A. La trattativa, in vista della prossima stagione, la svela Milano Finanza. Il broadcaster potrebbe fare uno sconto a Tim, in cambio della rinuncia all'esclusiva. In questo modo la pay-tv potrebbe coprire la differenza economica e prendere in sub-licenza i diritti del massimo campionato. Il dialogo però, al momento stenta a decollare e il rischio delle vie legali è sempre dietro l'angolo.