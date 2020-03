Serie A compatta, ok al taglio degli stipendi di marzo

Sono giorni difficili per il calcio italiano per l’emergenza Coronavirus, e nell’assemblea di Lega di questo pomeriggio sarebbe emersa, infatti, la volontà unanime dei club di sospendere i salari di marzo dei giocatori. Come scrive Tuttomercatoweb.com, la questione adesso dovrà esser portata all’attenzione della Figc e dell’Aic guidata da Damiano Tommasi. Proprio con l’Assocalciatori è in corso un tavolo tecnico per discutere della situazione. Si è parlato inoltre dell’eventualità di finire i campionati oltre il 30 giugno, così come quella di uno stop definitivo al campionato, che farebbe perdere circa 700 milioni alla Lega Serie A.