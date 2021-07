Serie A alle prese con i no vax. Fiorentina e altre tre hanno vaccinato tutti

La Fiorentina ha già completato il ciclo vaccinato sui propri tesserati. Ma ci sono squadre in cui i no-vax rifiutano le dosi anti-Covid

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, solleva un problema ricorrente per molte squadre di Serie A. Come riporta il quotidiano infatti, in numerose squadre del nostro massimo campionato ci sono giocatori incerti o contrari al vaccino anti-Covid. Uno, due, tre tesserati no-vax che non stanno prendendo parte alla campagna vaccinale che i club stanno faticosamente mettendo in atto per la ripresa del campionato, il prossimo 22 agosto.