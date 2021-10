Serbia, tre sorrisi viola: Vlahovic, Milenkovic e Nastasic di nuovo in Nazionale

Rimane fuori solo Terzic, che paga l'inattività rotta solo domenica nel secondo tempo di Udine

Non sarà molto contento Terzic, ma gli altri tre viola di sicuro sì: Vlahovic, Milenkovic e Nastasic sono stati convocati dalla loro rappresentativa nazionale per i prossimi impegni, in programma il 9 e il 12 ottobre contro Lussemburgo e Azerbaigian per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.