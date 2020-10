Non basta Haaland alla Norvegia: gli scandinavi cedono il passo alla Serbia in semifinale playoff, che adesso aspetta la Scozia per giocarsi le proprie chances di accedere ai prossimi Europei. A decidere l’incontro è stato il laziale Sergej Milinkovic-Savic con una doppietta da subentrante: 2-1, infatti, il risultato finale. Bene Nikola Milenkovic in difesa, che ha giocato tutta la partita, mentre per Dusan Vlahovic solo panchina.

