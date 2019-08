Serata in centro per Ribery, cena con Montella, Pradè e Barone

Franck Ribery, pezzo da novanta del mercato gigliato, da quando è atterrato in città è rimasto al centro dell’attenzione per tutta la giornata. Non poteva essere altrimenti per un campione del suo livello, che sceglie di mettersi in gioco in una piazza importante come Firenze. Stasera si è concesso una cena con la squadra di mercato viola e non solo, in un noto ristorante del centro storico fiorentino anche Boateng, Montella ed Aquilani hanno partecipato al piacevole ritrovo.