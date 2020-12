Radio Bruno e Italia7 non lasciano da soli i propri ascoltatori e telespettatori nemmeno la sera dell’ultimo dell’anno e dalle 21 fino a notte fonda saranno in collegamento contemporaneo con grandi ospiti, tra cui Gianfranco Monti, che interverranno via web dalle varie piazze virtuali italiane.

Un modo speciale per lasciarsi alle spalle questo 2020, purtroppo indimenticabile a modo suo, e per dare il benvenuto al 2021