Sentite Zico: “La Serie A brucia i brasiliani. Pedro? Assurdo comprarlo senza dargli occasioni”

Arthur Antunes Coimbra, conosciuto da tutti come Zico, ha parlato a Calciomercato.com. Vi proponiamo alcuni passaggi significativi della lunga intervista:

Non ci sono più differenze fra il calcio giocato nei 5 continenti. In Brasile si lavora come in ogni campo di allenamento d’Europa. Tuttavia spesso i brasiliani quando arrivano incontrano difficoltà. Soffrono la mancanza di fiducia. Vanno supportati con pazienza. Milan ed Inter hanno sbagliato con Paquetà e Gabigol. Lo stesso discorso vale per Pedro che non ha quasi mai giocato alla Fiorentina. Io comunque non capisco questi allenatori che chiedono i giocatori e poi non li fanno giocare. Peggio ancora sono quei dirigenti che comprano senza nemmeno chiedere il parere al tecnico, una follia.