Sentite Veron: “Lautaro Martinez ha la potenza di Batistuta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista, tra le altre, dell’Inter, Juan Sebastian Veron, ha paragonato Lautaro Martinez a Gabriel Batistuta:

Paragone? Praticamente impossibile, perché Lautaro è un mix. Mi spiego: in lui rivedo certi movimenti di Aguero, soprattutto quando la squadra avanza e lui si smarca per dettare il passaggio; ha la potenza di Batistuta, quando calcia, e la stessa furbizia di Crespo in area. Sa mettersi sempre al posto giusto nel momento giusto.