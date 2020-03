Sentite Tedesco: “La Fiorentina ha fatto un colpaccio con Iachini”

“Iachini? È arrivato alla Fiorentina quando la squadra si trovava in grande difficoltà, perché con Montella non riusciva ad ingranare. Lì ho subito pensato che Beppe potesse essere l’uomo giusto. Lui è sempre stato amato dai tifosi, anche da giocatore, perché era uno straordinario gladiatore che non usciva dal campo se prima non aveva regalato la sua maglia. A Firenze è stato ben voluto da calciatore e adesso lo è da allenatore. Credo proprio che la Fiorentina abbia fatto il colpo della stagione ingaggiando Iachini in un momento delicato e particolare del suo campionato”. Questo il parere di Giovanni Tedesco, ex compagno di Iachini in viola nella stagione 1993/94, intervistato dal sito mediagol.it.