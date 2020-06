Sentite Orsi: “Lazio non meritava di vincere, ma rigore poteva starci”

Intervenuto a Radio Radio, l’ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, ha commentato così il rigore concesso dall’arbitro Fabbri a Caicedo (parole riportate da cittaceleste.it):

Contro la Fiorentina la Lazio forse non avrebbe meritato la vittoria. Può darsi che alcune decisioni dell’arbitro abbiano indirizzato la gara in un certo modo. Il rigore che ha fischiato tuttavia penso che ci poteva stare. Il VAR non è intervenuto perché non c’è stato un evidente errore.