Sentite Juric: “Sono preoccupato per Belotti, non riesce ancora a correre”

Tutta la preoccupazione del tecnico per il recupero che tarda ad arrivare del suo centravanti

"Su Belotti sono preoccupato, perché non riesce ancora a correre. Non siamo ancora nelle condizioni di fare una previsione o di annunciare una data per il rientro. In questo momento Andrea non riesce ancora a correre piano. Tutti speravamo in una progressione diversa. Avevamo delle aspettative per questa settimana, e invece non è andata bene. Dopo così tanto tempo ancora non riesce nemmeno a corricchiare. Di cosa soffre? All’inizio si pensava a una microfrattura, poi esclusa. Ha avuto una contusione fortissima sul muscolo tibiale. Il suo contratto in scadenza? Può essere un vantaggio per un allenatore perché il calciatore ha voglia di farsi notare”.