Sentite Delio Rossi: “A Firenze andò male perché la rosa non era buona”

“Mi è capitato spesso di tornare dove avevo già lavorato: a Pescara, Palermo, Salerno e questo significa che hai lasciato qualcosa al di là dell’aspetto tecnico. Consigli a Cesare? Caso mai ne dà lui a me per come conosce Firenze e quello che ci ha fatto”. Lo ha detto Delio Rossi, intervenuto a Radio Sportiva. Poi ho richiamo alla sua disastrosa esperienza terminata con il famoso pugno a Ljajic: “A Firenze non trovai difficoltà ambientali o perché subentrato ma perché la squadra secondo me non era allestita bene”.