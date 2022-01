Sentite Cinquini: “Vlahovic va ceduto subito. Ma ad una condizione”

L'ex diesse viola: "L'ideale sarebbe cederlo adesso ma tenerlo in prestito fino a giugno"

"Viste le parole di Barone mi pare che ci siano i presupposti per una partenza del giocatore già adesso. Vlahovic vorrebbe lasciare Firenze in armonia ma la Fiorentina a questo punto deve cederlo e trovare un paio di elementi che possano sostituirlo. Ormai i club si sono fatti avanti con gli agenti. La scappatoia migliore sarebbe cederlo adesso e tenerlo in prestito fino a giugno. Non so chi possa tirare fuori 70-80 milioni adesso per poi aspettarlo 6 mesi ma in questo momento la Fiorentina ha ancora il coltello dalla parte del manico".