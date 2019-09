Cecchi scherza: “Un giorno rincorreremo Joe Barone e Commisso”

Questi alcuni concetti espressi da Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno:

Joe Barone? Sappiamo già che un giorno lo rincorreremo, perchè nel calcio succede anche ai più grandi. Persino Moratti e Berlusconi sono stati rincorsi alla fine della loro avventura. Però vederlo adesso così coinvolto e così partecipe è qualcosa che riaccende l’entusiasmo. Questa nuova proprietà ha capito subito qualcosa che i Della Valle non avevano capito in 17 anni. Fiorentina-Juventus non sarà mai una partita come le altre e possiamo farcela se i viola giocheranno sapendo le diversità e facendosi trasportare dai tifosi. Spero di vedere una prestazione simile a quella col Napoli.