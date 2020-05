Intervistato da Sky Sport, l’ex giocatore di Parma e Lazio Nestor Sensini ha fatto un parallelo tra Federico ed Enrico Chiesa, suo vecchio compagno ai tempi dei gialloblu: “Rivedo tanto Enrico Chiesa in suo figlio Federico quando fa quella finta a rientrare, poi calcia con facilità come il padre. Era un giocatore a cui non si poteva dare un metro, perché era formidabile, un grandissimo”.