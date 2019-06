Semplici: “Commisso ha riportato entusiasmo, sono felice per Firenze. In futuro…”

“Sono felice per Firenze, Commisso ha riportato quell’entusiasmo che la città merita. Mi auguro adesso che la nuova proprietà riporti la squadra in alto“. Intercettato a Siena da tuttomercatoweb.com, dove si trovava per ritirare un premio, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato anche di Fiorentina, e non solo. “Un domani sulla panchina viola sarebbe piacevole, ovviamente, ma adesso penso a proseguire il mio lavoro a Ferrara. Siamo concentrati sul mercato, per ora è tutto fermo: in questa fase i prezzi sono inavvicinabili. Lazzari? Gli auguro possa andare in una squadra che lo faccia crescere ancora. Babacar? Sulle sue doti tecniche ed umane non si può discutere, ultimamente non è stato molto fortunato ma da noi potrebbe rilanciarsi, vediamo come si evolve la situazione“.