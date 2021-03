Nonostante Leonardo Pavoletti abbia giocato e segnato contro il Crotone, Mister Leonardo Semplici non ha accantonato l’ex viola Giovanni Simeone: ecco le sue parole sul Cholito in conferenza stampa:

Simeone? Bisogna dargli la giusta fiducia. Sta a me metterlo nelle giuste condizioni mentali per esprimere tutte le sue qualità, d’altronde ci sono queste partite ravvicinate e volta in volta darò spazio a tutti, in primis a lui.