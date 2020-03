Se la A finisce dopo il 30/06 che succede con i prestiti? In ballo anche Dalbert e Badelj

La primavera calda dei prestiti stavolta (purtroppo) ha con sé molte più incognite del solito. Il ventaccio del coronavirus – sottolinea Gazzetta.it – manda all’aria anche i piani sul futuro di almeno un centinaio di calciatori di Serie A, quelli “con tesseramento temporaneo”. I nomi abbondano, alcuni anche in salsa viola. Da Icardi a Ibrahimovic, da Nainggolan a Smalling e Mkhitaryan, a Rebic e Caldara. E la Fiorentina? I prestiti con diritto di riscatto che scadranno il prossimo 30 giugno sono quelli di Badelj, Dalbert e Ghezzal. Nel mezzo, secondo la versione online della rosea, c’è il rischio generale che molti accordi risultino addirittura irregolari.

L’INTRECCIO – Sotto questo profilo spicca un’ipotesi persino clamorosa. E se lo stop si dilungasse, obbligando i club ad una coda agonistica oltre il 30 giugno? Bene, in quel caso i contratti non avrebbero più valore. Sarebbe indispensabile una riscrittura, chiaramente con una deroga speciale della Lega. Materia per i giuristi. Anche perché le società in questa fase stanno dialogando sul da farsi, e le idee al momento non sono propriamente univoche. Inevitabile le ricadute anche sul calciomercato.