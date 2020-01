Ernesto Valverde non allenerà più Messi e compagni. Decisiva per lui la sconfitta in Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros sono poi stati sconfitti ai rigori nel derby con il Real.

Questo il tweet della società catalana che annuncia il cambio in panchina: Valverde sarà sostituito da Quique Setien (ex di Betis Siviglia e Las Palmas).

