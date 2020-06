Scudetto Roma, Capello: “Batistuta fu la ciliegina, ci mancava uno come lui. Montella…”

La Roma ricorda il suo ultimo scudetto, vinto il 17 giugno del 2001. Tra gli artefici di quel capolavoro sportivo c’era Fabio Capello, che ne ha parlato a Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo. Chiari i riferimenti ai due ex viola Batistuta e Montella:

Avevamo costruito la squadra per vincere e l’acquisto di Batistuta è stata la ciliegina. La partita determinante è stato il pareggio a Torino con la Juventus. I soldi contano? Sono importanti, ma ci sono squadre che spendono soldi per giocatori che non servono. A noi mancava solo un giocatore e prendemmo il giocatore, Batistuta. Dissidio con Montella? Assolutamente no. Non potevo mai pensare di andare contro un giocatore della mia squadra.