Scontro Ibrahimovic-Lukaku, mano leggera del Giudice Sportivo

Una giornata di squalifica. E’ questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Ibrahimovic e Lukaku, protagonisti del durissimo faccia a faccia nel derby di Coppa Italia di martedì scorso. I due erano stati ammoniti in campo dall’arbitro Valeri, poi per lo svedese era arrivato il secondo cartellino giallo con conseguente espulsione. Dunque 1 turno di stop (da scontare in Coppa Italia) è la sanzione minima per Ibra. 1 turno anche per Lukaku semplicemente perchè era diffidato. Squalificati per 1 turno anche per Hakimi, Kessie e Palomino.

