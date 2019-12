Sconcerti su Haaland: “Lo avrei visto bene alla Fiorentina”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato di Erling Haaland, appena ceduto dal Lipsia al Borussia Dortmund:

Non è un problema di soldi. Credo che sono stati bravi quelli del Borussia, che è stato rapido e ha accontentato subito società e giocatore. Il campionato tedesco al momento è un campionato in sofferenza. Quindi c’è una società che è stata molto brava. Lo avrei visto bene il molte squadre italiane, come il Milan, la Fiorentina, la Roma, magari al fianco di Dzeko.